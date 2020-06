Condò: “La Lazio ha una grande opportunità, Correa sarà l’ago della bilancia"

La ripartenza della Serie A sarà piena di incognite sotto molti punti di vista. In particolare la lotta scudetto non pare avere alcun favorito, con Lazio e Juve separate da un solo punto e con l'Inter pronta a rifarsi sotto vincendo il recupero di stasera contro la Sampdoria. Ai microfoni di Sky Sport il giornalista Paolo Condò si è espresso in merito, rivelando quale sarà per lui l’arma in più dei biancocelesti.

LOTTA SCUDETTO - "Si era detto che la Juve avesse la rosa più numerosa ma con l’infortunio di Alex Sandro, la discontinuità fisica di Ramsey e le situazioni di Chiellini e Higuain anche loro sono in difficoltà. La Lazio ha un’opportunità che probabilmente neanche lei si aspettava di avere a inizio stagione, conta poco avere uno o due uomini in più. È una squadra che ha ancora margini di miglioramento. I giocatori più celebrati sono Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic ma io sono un grande fan di Correa, potrebbe essere lui l’ago della bilancia di questo finale di stagione"

Sebastián Toro rivela: "Mi voleva la Lazio, non mi lasciarono partire"

Mancini: "Dalla Juve mi aspettavo qualche punto in più. Merito alla Lazio..."

TORNA ALLA HOMEPAGE