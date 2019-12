Serie A, i centrocampisti più prolifici nel 2019: due sono biancocelesti - FT

A qualche giorno dalla fine del 2019, l’altra statistica presa in considerazione è quella che riguarda i centrocampisti che sono andati più spesso in gol nell’anno solare. Sulla vetta di questa speciale classifica, stilata da Transfermarkt, c’è Erick Pulgar della Fiorentina, con nove gol in 34 presente. Medaglia d’argento per Nainggolan, mentre l’ultimo gradino del podio è occupato da Pasalic. Il primo giocatore della Lazio in graduatoria è Luis Alberto, che ha messo per ben sei volte la firma sul tabellino delle ventinove gare totali. L’altro biancoceleste, Sergej Milinkovic-Savic, chiude la speciale Top 10: il ‘Sergente’ è distante una sola marcatura dal compagno di squadra, mentre le partite sono le stesse. Precedono il centrocampista serbo Mancosu, Gagliardini e Soriano, rispettivamente al settimo, ottavo e nono posto.

