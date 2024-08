Serie A, i legni fermano Roma e Cagliari: termina in pareggio all'Unipol Domus

TUTTOmercatoWEB.com

Nessuna rete tra Roma e Cagliari che pareggiano l'ennesimo mattch di questa prima giornata di Serie A - solo Lazio e Verona in questo momento sono riusciti a trovare la vittoria -. All'Unipol Domus, dopo un primo tempo spento e con poche occasioni di cui la stragrande maggioranza in favore del Cagliari, nella seconda frazione i giallorossi provano a venire fuori, rendendosi pericolosi in un paio di occasioni e colpendo una traversa con Dovbyk. Dall'altra, parte, però i sardi non stanno a guardare e con Marin pareggiano anche il conto dei legni, rimettendo sui binari dell'equilibrio una partita ben distanze dall'insegna del buon calcio.