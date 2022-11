Serie A, i migliori italiani dopo 13 giornate secondo TMW: domina la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sosta mondiale è alle porte. Due giornate allo stop ma già si iniziano a tirare le prime somme. Dopo tredici turni di campionato, la seconda versione della Lazio di Sarri è al terzo posto in classifica dopo la vittoria fondamentale nel derby. Molto va al lavoro del Comandante ma anche al rendimento dei suoi calciatori, compresi gli italiani che stanno prendendo per mano la squadra. Tuttomercatoweb ha stilato la Top 5 dei migliori calciatori del nostro Paese in questa prima fase di stagione. Tre delle prime cinque posizioni sono occupate da giocatori biancocelesti: Zaccagni (2), Immobile (4), Provedel (5). Fuori dalla graduatoria Cataldi, Casale, Romagnoli e Lazzari che comunque stanno disputandoun grande campionato.

MIGLIORI ITALIANI PER MEDIA VOTO SECONDO TMW

1. Guglielmo Vicario (Empoli) 6.54

2. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.50

3. Nicolò Barella (Inter) 6.46

4. Ciro Immobile (Lazio) 6.45

5. Ivan Provedel (Lazio) 6.38