Serie A, i migliori ‘passatori’ dopo due giornate: c’è un laziale

Sono passate solo due giornate dall'inizio del campionato ma è già tempo di analizzare i numeri. Quali sono i calciatori più precisi nei passaggi in questi due turni? Secondo i dati raccolti da WyScout, è Lobotka del Napoli il miglior 'passatore' sin qui in Serie A. In 180 minuti lo slovacco ha completato il 99,3% dei passaggi effettuati. Al secondo posto Kiwior dello Spezia con 99,1%, mentre sul gradino più basso del podio Amrabat della Fiorentina con il 97,8%. La quarta posizione invece è occupata dall'unico biancoceleste in classifica. Si tratta di Adam Marusic che chiude con il 97,3%.

LA CLASSIFICA

1. Lobotka 99,3%

2. Kiwior 99,1%

3. Amrabat 97,8%

4. Marusic 97,3%

5. Gyomber 96,8%

6. Erlic 96,7%

7. Mandragora 96,3%

8. Rrahmani 96,3%