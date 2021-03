Serie A, il Cagliari si sveglia tardi: lo scontro salvezza va allo Spezia

Colpo salvezza per lo Spezia. La squadra di Italiano batte 2-1 il Cagliari e mette altri 3 punti di margine con la squadra di Semplici, ora distante 7 punti. Sblocca la partita Piccoli al 49', raddoppia Maggiore all'80'. Tre minuti più tardi accorcia le distanze Pereiro e, dopo l'occasione fallita da Nandez (che calcia addosso a Zoet), viene strozzato in gola l'urlo di gioia di Joao Pedro al 94': il gol viene annullato dal Var per fuorigioco di Simeone. Lo Spezia quindi sale a 29, il Cagliari rimane a 22 una lunghezza dietro al Torino quartultimo.

