Udinese - Lazio, Inzaghi: "Gara delicata, ma abbiamo bisogno di vincere. E sugli indisponibili..."

Archiviata l'eliminazione dalla Champions League dopo la doppia sconfitta col Bayern Monaco, la Lazio è pronta a lottare fino alla fine per tornare nell'Europa "dei grandi" per il secondo anno consecutivo. E la prima occasione per poter risalire in classifica è il match con l'Udinese. La squadra di Inzaghi sarà impegnata domenica alla Dacia Arena: il fischio d'inizio arriverà alle 15. Alla vigilia della gara, il tecnico l'ha presentata ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sappiamo della difficoltà della partita che andremo ad affrontare. L'Udinese è in un ottimo stato di forma, è una squadra fisica, di qualità, molto ben allenata. Sappiamo che sarà una partita delicata, ma vogliamo fare una grande gara. In questo momento abbiamo bisogno di un'altra vittoria dopo quella col Crotone. Come sta la squadra? La squadra è reduce da una buona gara a Monaco, c'è un po' di stanchezza ma soprattutto mentale, è stata una trasferta impegnativa. Abbiamo cercato di recuperare in questi due giorni e mezzo, sono tutti arruolabili fatta eccezione per Ramos e Caicedo che purtroppo ha risentito il problema al piede e non sarà con noi. A proposito di Radu, si aspettava che sarebbe rimasto così tanto a Roma e avrebbe raggiunto Favalli in quanto a presenze? Gli vanno fatti i complimenti, è arrivato qui che era un ragazzino, ha fatto cose molto importanti. È bello vedere quanto ci tenga, quando ha qualche problema fa di tutto per recuperare il prima possibile. Ho la fortuna di averlo, per noi è un elemento importante".

