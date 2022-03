Serie A, il Genoa pareggia ancora: con l’Empoli finisce a reti bianche

Il lunch match della ventottesima giornata di Serie A tra Genoa ed Empoli termina 0-0. Ancora un pareggio, il sesto consecutivo, per Blessin che non riesce a conquistare il bottino pieno. Punto importante per i toscani che invece si tengono a distanza dalla zona retrocessione. La salvezza per il Grifone si complica. Il Cagliari, quartultimo in classifica, ha 7 punti di vantaggio su Destro e compagni.