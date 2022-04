Serie A, il Milan manda ko il Genoa e firma il sorpasso su Inzaghi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Si conclude il venerdì sera di campionato con la vittoria del Milan sul Genoa per 2-0. La squadra di Pioli ritrova il successo dopo il doppio pari con il Bologna e il Torino. Il Milan parte forte e va in vantaggio con Leao che, servito da Kalulu supera Sirigu e firma l'1-0 momentaneo. Nel corso del match poche le occasioni create nonostante il Milan abbia avuto il pieno controllo della partita. Prima ci prova Giroud e poi ancora Leao, ma a chiudere il finale di serata è la rete targata Messias su assist di Rebic. Il Milan così risponde all'Inter che si porta a +2 dai nerazzurri anche se con una gara in meno. La prossima sfidante del club rossonero sarà la Lazio domenica 24 aprile.