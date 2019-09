Serie A, il Napoli domina al San Paolo: Sampdoria ko

Il secondo anticipo di questa Serie A è andato in scena al San Paolo, tra Napoli e Sampdoria. Gli uomini di Ancelotti scendono in campo con tutta l’intenzione di approfittare del pareggio appena maturato dalla Juventus. Azzurri a trazione anteriore, che dopo una serie di occasioni create in scioltezza trovano il gol del vantaggio con Mertens: palla messa in mezzo da Di Lorenzo, gira in rete il belga. Pochi minuti dopo, il numero 14 prende pure una traversa. Può pareggiare i conti la Sampdoria, ma Rigoni sbaglia a tu per tu con Meret. La partita continua ad essere giocata su ritmi elevati, i blucerchiati cercano di recuperare la gara. E invece, nel secondo tempo, il Napoli chiude i conti. Llorente, appena entrato, tiene di forza un pallone e lo serve per Mertens: non può sbagliare l’attaccante, i partenopei raddoppiano. Continua fino alla fine il dominio della squadra di Ancelotti, che al triplice fischio può esultare per i tre punti.

