Serie A, il programma della domenica: aprono Samp e Inter, la Roma ospita il Sassuolo

Dopo la pausa delle nazionali torna la Serie A nel weekend. Sabato si sono giocate tre partite, tra cui il big match tra Napoli e Juventus, oggi lo spettacolo non sarà da meno. Alle 12:30 a Genova l'Inter proverà a mantenere il passo dei partenopei, ma la Sampdoria venderà cara la pelle. Alle 15, in contemporanea, ci saranno Torino - Salernitana, Spezia - Udinese e Cagliari - Genoa. C'è tempo poi per fare l'aperitivo a Milano, vista San Siro: alle 18 si scontrano Milan e Lazio. Chiude la domenica il posticipo delle 20:45 tra Roma e Sassuolo.