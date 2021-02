Serie A, il programma di oggi: parte l'Atalanta, Juventus - Roma alle 18

Dopo l'anticipo tra Fiorentina e Inter di ieri sera, la Serie A si prepara a un'altra giornata di gare nel week-end calciatico in cui si sta disputando la ventunesima giornata di campionato. Quattro le sfide in programma quest'oggi: inizia l'Atalanta che, a partire dalle 15, se la vedrà col Torino al Gewiss Stadium. In contemporanea la partita tra Sassuolo e Spezia. Bisognerà attendere le 18, invece, per il big match tra Juventus e Roma. In attesa delle gare di domenica, Genoa - Napoli chiuderà la giornata. Fischio d'inizio al 'Ferraris' alle 20.45. Di seguito, il programma completo e le indicazioni su dove seguire le gare:

Atalanta - Torino, ore 15.00 - SKY

Sassuolo - Spezia, ore 15.00 - SKY

Juventus - Roma, ore 18.00 - SKY

Genoa - Napoli, ore 20.45 - DAZN

