Lazio, ecco il tuo segreto: partenze sprint e quarti d'ora da vera big!

Quarti d'ora da 'Grande Lazio' e partenze sprint sia nella prima che nella seconda frazione di gioco. In casa Lazio si comincia la partita e si spinge subito sull'acceleratore. E lo stesso copione si recita quando si ritorna in campo dopo l'intervallo. Dopo aver archiviato la striscia positiva di 21 risultati positivi della scorsa stagione, ora la squadra di Inzaghi è in testa a due classifiche. Quella delle reti realizzate nei quindici minuti iniziali del primo tempo e della ripresa: nessun'altra squadra, riporta la rassegna stampa di Radiosei, può vantare un simile trend. L'ultimo esempio in ordine di tempo arriva dalla sfida contro l'Atalanta: il timbro immediato di Marusic dopo tre minuti dal fischio d'inizio, poi la progressione di Correa per il 2-0 al 51'. Due colpi che hanno portato la 'Dea' alla resa.

I NUMERI - Sono otto i gol messi a segno nel primo quarto d'ora di gioco, dal destro di Lazzari contro il Cagliari alla conclusione del montenegrino a Bergamo. Meglio di Milan, Inter, Atalanta, Sassuolo, Torino e Fiorentina. La Roma è stata l'unica a tenere il passo. Solo che i biancocelesti guidano la speciale graduatoria anche dopo il break: 10 sono le reti siglate dal 46' al 60', stesso bottino del Milan, una in più dell'Inter, due di Atalanta e Cagliari. Anche contro i rossoblù, senza vittorie da 13 giornate ma con a disposizione i nuovi acquisti, servirà l'ingrediente "segreto", un gol per far capire subito a tutti che match si vuole giocare.

