Lazio, Lulic torna sul suo approdo in biancoceleste: "Non ci si aspettava tanto da me" - VIDEO

Nell'intervista di Senad Lulic nel programma 'Tell me', in onda questa sera su Lazio Style Channel, il bosniaco è tornato a parlare del suo approdo in biancoceleste. Lo testimonia il video pubblicato sui canali social del club, in cui il capitano spiega: "Non ci si aspettava tanto. Su un calciatore che viene dalla Svizzera, dallo Young Boys, non si ripongono le stesse aspettive che si hanno, ad esempio, su uno come Klose, come Lorik Cana o Cissé. Si punta a occhi chiusi su gente di questo tipo. Avevo la tranquillità di poter lavorare, di poter imparare".

Suarez torna sul passaporto italiano: "Ecco perchè non ho lasciato perdere"

"Sbulloniamoci": il 7 febbraio l'evento della S.S. Lazio Nuoto contro bullismo e cyberbullismo

TORNA ALLA HOMEPAGE