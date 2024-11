Serie A | In campo Juve, Milan e non solo: tutti gli anticipi in programma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A, scende nuovamente in campo dal sabato al lunedì. Il primo incontro mette di fronte Bologna e Lecce (ore 15.00). I felsinei torneranno in campo già martedì 5 novembre per affrontare il Monaco in Champions League e andare ancora a caccia della prima vittoria nella competizione. Alle 18.00 sarà il momento di Udinese-Juventus, con gli uomini di Motta che vogliono subito tornare al successo dopo il passo falso contro il Parma (2-2 all'Allianz Stadium). La prima giornata dell'undicesimo turno di campionato si chiuderà questa sera con Monza-Milan, con fischio d'inizio alle 20.45. La squadra di Nesta è reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta, ma anche il gruppo di Fonseca vorrà rifarsi dopo esser stato battuto dal Napoli nel big match dell'ultima giornata.

TORNA ALLA HOMEPAGE