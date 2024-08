Serie A, in campo Juventus e Atalanta: il programma di oggi

Fonte: Fabrizio Parascani

Prosegue la prima giornata di campionato, dopo la vittoria della Lazio e i pareggi di Inter, Milan e Roma e la sconfitta del Napoli. Alle 18:30 il Lecce ospita l'Atalanta al Via del Mare: in assoluta emergenza Gasperini, che oltre agli infortuni deve fare fronte agli spinosi casi di calciomercato Koopmeiners e Lookman. Alle 20:45 la Juventus riceve il Como allo Stadium: la prima di Motta sulla panchina bianconera, così come la prima di Fabregas da allenatore in massima serie.