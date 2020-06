Serie A, incontro Spadafora - Sky: giornata decisiva per il calcio in chiaro

Oggi si deciderà se l'ultima parte del campionato di Serie A sarà trasmessa in chiaro oppure no. Nel pomeriggio infatti - come riporta il sito de Il Corriere dello Sport - ci sarà l'incontro decisivo tra il ministro Spadafora e Ibarra, l'ad di Sky. Se ne parla già da tempo: la volontà del Governo è quella di far ripartire il campionato con le immagini delle partite visibili a tutti, e non solo agli abbonati delle pay tv. Dopo un'iniziale distanza, sembra essersi trovato un punto d'incontro tra le parti.

LA SITUAZIONE: Spadafora sta cercando di far capire ai broadcaster che quest'iniziativa non vuole essere una punizione per loro, ma solo un segnale importante per la popolazione. Il ministro non vorrebbe modificare la normativa in vigore, ma forse bisognerà sospendere la legge Melandri (che non prevede diritti per il chiaro). Ad ogni modo, sul tavolo ci sono due possibilità: da una parte quella della trasmissione in chiaro, dall'altra la "Diretta Goal".