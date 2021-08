Serie A, Inter e Sassuolo mandano ko Genoa e Verona: i risultati

La Serie A è ripartita con due match alle 18:30. Oltre Inter - Genoa, in contemporanea è andata in scena Verona - Sassuolo, match che ha regalato subito a Di Francesco, al suo esordio sulla panchina dell'Hellas, una sfida piena di emozioni contro il club neroverde che allenò dal 2012 al 2017. Dall'altra parte del campo, c'era Dionisi sulla panchina del Sassuolo al suo debutto in Serie A da allenatore. Alla fine del match, il tabellino segna 2-3 con le marcature di Raspadori e Djuricic. A nulla è servita la doppietta di Mattia Zaccagni messa a segno al 90’. A San Siro invece, l’Inter campione d’Italia ha ospitato il Genoa di Ballardini senza lo squalificato Lautaro Martinez, vincendo per 4-0. Decisive sono state le reti siglate da Skriniar con l’assist di Calhanoglu, autore anche del secondo gol. A calare il poker sono stati i timbri di Vidal e Dzeko, con l’ex Roma che ha servito il passaggio vincente a Calhanoglu nel 2-0. Una difesa alquanto morbida quella del Genoa tanto da andare KO. La prima giornata si apre dunque con il poker neroazzurro e il tris del Sassuolo. A chiudere questa prima giornata saranno le seguenti sfide: Empoli – Lazio e Torino – Atalanta, entrambe alle 20:45.

DIRETTA - Empoli - Lazio, al "Castellani" tutto è pronto per il match!

Empoli-Lazio, Luiz Felipe: “Quest’anno sarà diverso, voglio giocarle tutte”

TORNA ALL'HOME PAGE