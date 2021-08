Serie A, intitolato a Paolo Rossi il premio AIC per il capocannoniere

L’Associazione Italiana Calciatori ha deciso di legare per sempre a Paolo Rossi, l’eroe azzurro del Mundial dell’82, l’ambito riconoscimento assegnato dal 2011 al capocannoniere della Serie A. Il primo giocatore a fregiarsi del premio con la denominazione “Paolo Rossi” è Cristiano Ronaldo, autore di 29 gol con la maglia della Juventus nell'ultima stagione conclusa. Il trofeo spicca anche per il look originale, costituito da un pallone di “plexiglass” trasparente, impreziosito da due dischi d’argento, uno dei quali placcato in oro, con al centro la foto di Paolo Rossi.

