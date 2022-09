Serie A, Inzaghi ne prende tre: l’Udinese è in testa al campionato

TUTTOmercatoWEB.com

Il lunch match della settima giornata di Serie A sorride all'Udinese che tra le mura amiche della Dacia Arena, dopo Fiorentina e Roma, batte anche l'Inter. Una gara che sembrava indirizzata bene per i nerazzurri avanti dopo appena 5 minuti con Barella. Ma i friulani, rivelazione assoluta di questa prima parte di stagione, non si abbattono e servono il tris a Simone Inzaghi. Prima l'autogol di Skriniar, poi i due colpi di testa di Bijol e Arslan. I bianconeri sono momentaneamente primi in classifica. Udine sogna con Sottil. L'Inter resta a 12 e la Lazio può compiere il sorpasso.