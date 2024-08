Serie A, l'analisi di Sacchi: "Vi dico dove metto la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del nuovo campionato di Serie A. Inter favorita, Atalanta in grado di dare fastidio a chiunque, Dovbyk tra le possibili sorprese e, infine, Fagioli tra i giocatori in grado di tentare il decisivo salto di qualità. Si riassume in questo modo il pensiero dell'ex allenatore che, tuttavia, s'è espresso anche sulla Lazio. Il parere, però, non è positivo. Parlando delle due romane, ha spiegato: "Se possono inserirsi nella lotta Champions? Per me sono un po' indietro".

