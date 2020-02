Serie A, l'Atalanta ribalta la Fiorentina: superata la Roma

La sblocca Chiesa, poi Zapata e Malinovskyi ribaltano il risultato al Franchi fissandolo sul 2-1. L'Atalanta torna a vincere contro la Fiorentina dopo il pareggio contro il Genoa, e approfitta del passo falso della Roma contro il Bologna per staccare i giallorossi in classifica, in vista dello scontro diretto della prossima settimana a Bergamo. Ora i nerazzurri sono soli in quarta posizione, con tre punti di vantaggio. Il distacco con la terza posizione, occupata dalla Lazio, è invece momentaneamente di 8 punti.

