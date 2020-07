Serie A, l'Inter batte il Genoa e scavalca l'Atalanta: nerazzurri a +4 sulla Lazio

L’Inter torna a vincere: dopo due pareggi, i nerazzurri espugnano Marassi. Al Ferraris finisce infatti 3-0 per gli ospiti contro il Genoa: decisive la doppietta di Romelu Lukaku (suo il 3-0 nel finale) e la rete Alexis Sanchez. A segno i due uomini più in forma nelle fila degli ospiti: il belga sale a quota 23 al suo primo campionato (29 stagionali, è record personale), il cileno subentra a Lautaro Martinez e mette in risalto la differenza tra i rispettivi momenti di forma. La squadra di Conte scavalca l'Atalanta e si piazza al secondo posto con 76 punti, uno in più dei bergamaschi e a +4 sulla Lazio, che però ha una partita in meno.