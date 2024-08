Serie A | L'Inter 'sbatte' in casa del Genoa. Parma, quanti rimpianti con la Viola!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La follia di Bisseck in pieno recupero cancella la rimonta dell'Inter. Dopo essere andati sotto sul campo del Genoa (gol di Vogliacco), gli uomini di Inzaghi avevano ribaltato il risultato grazie alla doppietta di Marcus Thuram: il primo di testa, il secondo con un colpo sotto e l'aiuto del Var. La rete infatti era stata inizialmente annullata per fuorigioco, poi rivisto con l'aiuto della tecnologia. Il fallo di mano del difensore nerazzurro consente a Messias di andare dal dischetto e mettere il sigillo del 2-2 finale dopo una gara ricca di episodi.

PARMA-FIORENTINA - Quanti rimpianti per l'esordio in Serie A di Pecchia. Il Parma si deve accontentare dell'1-1 al Tardini contro la Viola di Palladino. Dopo il gol iniziale di Man - un sinistro di gran pregio - gli emiliani vengono raggiunti nella ripresa dalla punizione di Biraghi. Nel finale, la Fiorentina rimane in dieci per il doppio giallo a Pongracic. Cyprien sbaglia un gol nel recupero che avrebbe consentito al Parma di chiudere con una vittoria meritata.

