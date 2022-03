Serie A, la classifica corto muso: chi vince di più di misura

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano solo dieci giornate al termine del campionato e ogni partita diventa decisiva. Novecento minuti per decidere la classifica finale che quest'anno è incerta come non mai. Sky Sport inizia già a tirare le somme della stagione analizzando i numeri e in particolare quelli delle vittorie corto muso, per dirla alla Allegri. Quali sono le squadre che hanno vinto più partite per 1-0? Al comando c'è la Juventus con 8, seguono Roma con 6 e Milan con 5. La Lazio occupa l'ottava posizione, a pari merito con tante altre squadre, con due 1-0, contro la Fiorentina e contro l'Udinese in Coppa Italia.

LA CLASSIFICA

Juventus 8

Roma 6

Milan 5

Spezia 4

Napoli 4

Bologna 3

Atalanta 3

Torino 2

Sassuolo 2

Venezia 2

Empoli 2

Fiorentina 2

Lazio 2

Inter 2

Salernitana 1

Udinese 1

Genoa 1

Verona 1