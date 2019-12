Serie A, la classifica del 2019: la posizione della Lazio ed il confronto col 2018 - FT

Il 2019 è ormai agli sgoccioli, tra qualche giorno si festeggerà la fine dell’anno e l’inizio del 2020, con la speranza che la Lazio continui il meraviglioso percorso che la sta contraddistinguendo in campionato, confermandosi al terzo posto. Eurosport ha pubblicato la classifica della Serie A relativa al solo anno solare 2019. In questa particolare graduatoria, l’armata di Inzaghi è al quinto posto, dietro a Juventus, Atalanta, Inter e Roma. Il bottino conquistato dai capitolini nel corso degli ultimi 365 è di 63 punti, quattro in meno rispetto a quelli ottenuti nel 2018. La ‘Vecchia Signora’, comunque capolista, deve scontare una differenza di -22 punti rispetto all’annata precedente, mentre sorride l’Atalanta, per gli undici punti in più rispetto al 2018. Da segnalare, il brusco calo del Napoli (-28) e la convincente accelerata del Bologna (+25).

