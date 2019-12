Lazio, dal 26 maggio a Riyadh: vota la partita del decennio biancoceleste

Natale è arrivato e il 2019 si sta per chiudere. Sono feste dolcissime per i tifosi laziali che si godono una squadra lanciatissima in campionato, reduce da otto vittorie consecutive e terza in classifica, ma soprattutto reduce dal trionfo in Supercoppa ai danni della Juventus di Cristiano Ronaldo. Sarà ancor più bello festeggiare, riunirsi, abbracciarsi. La Lazio è una realtà, una gioia immensa per chi la ama. Ma con il 2019 che volge al termine, è anche tempo di bilanci, perché il secondo decennio degli anni 2000 si sta chiudendo e allora LaLaziosiamonoi.it vi chiede qual è la vostra partita di questi ultimi dieci anni. La sfida che, più di ogni altra, vi ha fatto gioire, emozionare, godere. Primo sondaggio di una serie che vi accompagnerà in questo periodo di festa. Immancabili le finali che hanno portato trofei nella bacheca del club: la leggendaria sfida del 26 maggio decisa dal gol di Lulic al 71’, la finale di Supercoppa dell’agosto 2017 marchiata dall’acuto di Murgia allo scadere; per finire con le ultime due gare al sapore di trionfo contro Atalanta nel maggio scorso e ancora Juventus nell’ultima domenica di calcio di quest’anno. Non solo coppe. Però. Ci sono derby meravigliosi come quello finito 3-0 a marzo, deciso dalle reti di Caicedo, Immobile e Cataldi; ma anche quello vinto al 93’, quando mancavano venti secondi alla fine, con la zampata di Miro Klose e infine la stracittadina dominata e vinta 2-0 nella semifinale di Coppa Italia del marzo 2017 con gol di Milinkovic e Immobile. Non solo coppe al cielo e non solo derby. Come dimenticare le sfida allo Stadium contro la Juve decisa dalla doppietta di Immobile e dal rigore parato da Strakosha all’ultimo secondo su Dybala. O la semifinale di ritorno del gennaio 2013, che divenne il pass per il 26 maggio, con Vidal che pareggia al 91’ e prolunga la sfida ai supplmentari, Floccari che riporta avanti la Lazio al 93’ e Marchisio che si divora la palla qualificazione al 95’ e a porta vuota. Speciale è anche la vittoria del novembre scorso a San Siro contro il Milan. Storica perché mancava da ben tre decenni. Nella lista va di diritto anche il 2-4 del maggio 2015 a Napoli, con la Lazio che va avanti di due, viene rimontata, resta in dieci, rischia d’andare sotto con il rigore di Higuain e poi dilaga nel finale conquistando i preliminari di Champions. Insomma, a voi la scelta.

CLICCA QUI PER VOTARE