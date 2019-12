Serie A, la classifica del decennio: Juventus in vetta, mentre la Lazio…

Il campionato di Serie A riprenderà il cinque gennaio dopo la pausa per le festività di Natale. E’ possibile, dunque, già prendere in considerazione qualche statistica relativa all’anno solare che sta per terminare. Per esempio, numericalcio.it ha messo a punto una speciale graduatoria del decennio 2010-2019, dei punti collezionati dalle singole squadre del campionato nostrano, dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2019. In vetta c’è la Juventus, lontana più di cento punti dal Napoli secondo classificato. La Roma occupa l’ultimo gradino del podio. La Lazio, infine, è sesta a quota 635, dietro ad Inter e Milan.

