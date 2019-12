Lazio, Acerbi in versione ‘Babbo Natale’: il regalo per i tifosi biancocelesti - VD

Nel giorno di Natale, tra una fetta di pandoro ed un’altra, Francesco Acerbi si è improvvisato Babbo Natale. Su Instagram ha pubblicato un video, in cui ha spiegato ai tifosi biancocelesti ed ad i suoi estimatori il modo per ottenere la maglia da lui iindossata in Lazio-Juventus, match vinto dall’armata di Inzaghi per 3-1 lo scorso 7 dicembre. Di seguito, tutte le istruzioni: “Ormai è traduzione. Voglio farvi un regalo di Natale. Tagga tre amici qui sotto, descrivimi con una parola e il commento che prenderà più like vincerà la mia maglietta indossata in campionato durante la partita Lazio-Juventus”.

Euro 2020, il calendario completo dell'Italia di Roberto Mancini

Lazio, gli auguri scintillanti di Lazzari: e gli ex compagni lo prendono in giro... - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE