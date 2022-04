Serie A, la classifica del girone di ritorno: ecco la posizione della Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Conclusa la dodicesima giornata del girone di ritorno di Serie A, Sky Sport ha condiviso sul proprio profilo Instagram una classifica, "creata" solamente prendendo in considerazione i punti collezionati dal giro di boa in poi, e dunque dall'inizio della seconda parte della stagione. In vetta c'è il Napoli a quota 27, poco più in basso Milan e Juventus, insieme a 25. Poi ancora la Roma a 22, e a un solo punto di distanza dal quarto posto, quello valido per l'ingresso in Champions League, c'è la Lazio (21). Solamente 17 i punti conquistati dall'Inter, seppur con una gara da recuperare. Addirittura a quota 13, infine, l'Atalanta.

