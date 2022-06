Serie A, la divertente richiesta alla Federugby: "Come commenti Immobile..." - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Interessante siparietto via social coinvolge la Serie A, la Federugby... e Ciro Immobile. Sull'account ufficiale del massimo campionato italiano è stata condivisa l'esultanza dell'attaccante della Lazio a uno dei tanti gol siglati in stagione. Poi la divertente richiesta, dopo aver chiamato in causa la Federugby: "Come commenti la corsa di Ciro Immobile verso la meta?". Di seguito il post in questione:

