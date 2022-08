Serie A, la Lazio fa partire il count-down... a suon di numeri 10! - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mancano solamente dieci giorni e poi ripartirà la Serie A. La Lazio, all'esordio in campionato, affronterà il Bologna all'Olimpico. In attesa di scendere in campo per dar il via a una stagione particolarmente complicata poiché "divisa" dalla pausa per il Mondiale di Qatar, il club ha fatto partire il count-down. Sul profilo Instagram della Lazio è stato condiviso un video che raccoglie tutti i giocatori che hanno vestito la casacca biancoceleste con il 10 sulle spalle: da Crespo a Gascoigne, passando per Mancini, Zarate, Cesar e Luis Alberto. Poi la didascalia: "Mancano dieci giorni".

