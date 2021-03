Serie A, la Roma non sa vincere con le big: il Napoli passa sul velluto all’Olimpico

La Roma non riesce a vincere contro le big del campionato. Ennesimo scontro diretto ed ennesima sconfitta per i giallorossi che, nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A, cadono all'Olimpico contro il Napoli. Succede tutto nel primo tempo e la firma sulla partita è tutta di Dries Mertens. L'attaccante belga prima disegna una traiettoria perfetta su punizione e poi raddoppia sfruttando un assist al bacio di Politano. Vittoria pesantissima per gli uomini di Gattuso che staccano a + 3 dalla Roma e si avvicinano alla zona Champions. La Roma invece resta inchiodata a quota 50 punti con la Lazio, che ha una partita da recuperare, a solo un punto di distanza.