Serie A, la top 11 di Dazn dopo l'ottava giornata: ci sono due biancocelesti

Si chiude così l'ottava giornata del campionato di Serie A e come sempre ecco arrivare la TOP 11 della settimana stilata da Dazn. Dopo la pregevole prestazione della Lazio messa in campo contro l'Inter, non potevano non esserci due biancocelesti nella formazione. I due giocatori in questione sono Felipe Anderson e Milinkovic-Savic autori entrambi di due gol decisivi. Il brasiliano ha siglato la rete del vantaggio mentre il Sergente ha messo a segno l'incornata vincente chiudendo la gara per 3-1. A completare la rosa Szczesny, De Sciglio, Koulibaly, Bonucci, Caceres, Scamacca, Felipe Anderson, Pasalic, Milinkovic-Savic, Osimhen, Ilicic, Scamacca.