Serie A | Lazio - Roma, dove vedere il derby in tv e streaming

Domenica 13 aprile alle ore 20,45 avrà inizio la stracittadina, che metterà di fronte Lazio e Roma. I punti pesano e non poco, perché entrambe le squadre sono in corsa per ottenere un posto in Champions League.

La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona Dazn', la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Lazio - Roma in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di Dazn su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di Dazn tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.