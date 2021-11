Serie A, le partite di oggi: in campo Juventus, Atalanta e Inter

La 13^ giornata di Serie A è iniziata ieri sera con l'anticipo tra Salernitana e Cagliari, finito in parità. Oggi il programma prevede ben 4 anticipi: due alle 15:00, uno alle 18:00 e l'ultimo alle 20:45. Nel pomeriggio ci sarà il derby toscano al Castellani Empoli - Fiorentina e la sfida al Marassi tra Sampdoria e Hellas Verona. La serata si apre con il big match dell'Allianz Stadium: la Juventus ospita l'Atalanta per cercare di accorciare il divario in ottica quarto posto. La serata si chiude in laguna con Venezia - Inter.