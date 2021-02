Serie A, le quote Champions: Napoli e Atalanta favorite, Lazio e Roma alla pari

Il campionato è sempre più nel vivo e si prepara al rush finale. Una Serie A più che mai aperta su tutti i fronti: Scudetto, salvezza e zona Champions League. Arrivati alla seconda giornata di ritorno, la situazione lì in vetta è tutta da decidere. Le due milanesi sono al comando, segue la Juve e poi Lazio e Roma che precedono Atalanta e Napoli. I posti Champions sono solo quattro e la corsa è apertissima. Secondo i bookmakers, Inter (1,05), Milan (1,15) e Juventus (1,08) sono praticamente certe di un posto dalle prime quattro. Le altre due favorite sono Atalanta e Napoli nonostante la classifica dica il contrario.La quota dei partenopei è 2,75 mentre per i ragazzi di Gasperini 2,50. Le quote più alte sono quelle delle due romane, appollaiate al quarto posto a quota 40 punti. L'ingresso di Roma e Lazio nella top 4 in Serie A paga ben 3,20.