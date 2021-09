Serie A, non c'è un attimo di pausa: oggi in campo per la 5ª giornata

Neanche il tempo di archiviare la 4ª giornata, chiusa con il 4-0 del Napoli ai danni dell'Udinese di ieri sera, che la Serie A torna già in campo. Oggi infatti sono previsti 3 anticipi del turno infrasettimanale valido per la 5ª giornata. Si inizia con Bologna - Genoa alle 18:30 mentre per la serata sono previste due super sfide come Fiorentina - Inter e Atalanta - Sassuolo. Il programma si chiuderà giovedì con Roma - Udinese, stesso giorno in cui la Lazio sarà ospite del Torino. Di seguito il calendario completo.

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE

Bologna - Genoa ore 18:30

Atalanta - Sassuolo ore 20:45

Fiorentina - Inter ore 20:45

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE

Salernitana - Hellas Verona ore 18:30

Spezia - Juventus ore 18:30

Cagliari - Empoli ore 20:45

Milan - Venezia ore 20:45

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

Sampdoria - Napoli ore 18:30

Torino - Lazio ore 18:30

Roma - Udinese ore 20:45