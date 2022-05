Serie A, non solo Lazio - Verona: altri tre match in programma oggi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo l'anticipo tra Torino e Roma, la 38^ giornata di Serie A entra nel vivo con altre quattro partite. Si inizia alle 17.15 con Genoa - Bologna: sarà l'ultimo match in Serie A per i liguri, retrocessi in Serie B dopo quindici anni. Alle 20.45, invece, spazio alla lotta Europa. La Lazio, già certa di un posto in Europa League, vuole immediatamente riconquistarsi in quinto posto, concludendo la stagione davanti alla Roma. Davanti a sé troverà il Verona di Tudor, che non ha più nulla da chiedere al campionato. Sarà lotta a distanza tra Atalanta e Fiorentina, appaiate in classifica a quota 59 punti, ma con la viola avanti per scontri diretti. La squadra di Italiano, che ha perso quattro delle ultime cinque partite disputate, riceverà la Juventus. L'Atalanta, invece, giocherà al Gewiss Stadium contro l'Empoli.

Di seguito, tutti i match in programma:

Genoa - Bologna, ore 17.15 (DAZN);

Atalanta - Napoli, ore 20.45 (DAZN/SKY);

Fiorentina - Juventus, ore 20.45 (DAZN/SKY);

Lazio - Verona, ore 20.45 (DAZN).

