Serie A, novità in vista: la Federcalcio chiede le 5 sostituzioni

Aria di cambiamenti nelle regole del calcio. Il consiglio federale è durato ben 3 ore, ricco di contenuti e proposte. Come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, una novità salta subito agli occhi: la Federcalcio ha inoltrato all'IFAB la richiesta di poter applicare anche in Serie A i 5 cambi a partita. Questo avviene già in Serie C, in Serie D e negli altri campionati dilettantistici. La proposta parte dai club, e ci sono buone possibilità che questa venga accolta dal consiglio composto da 8 persone e stanziato a Londra. Quest'ultimo ha un potere assoluto nelle regole del calcio dei 5 continenti. Filtra ottimismo, ma se la richiesta dovesse essere accolta, il tutto diverrebbe operativo solamente nella prossima stagione.

