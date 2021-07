Serie A, oggi assemblea di Lega: non invitata la Salernitana

Nuova giornata di assemblea per quanto riguarda la Lega di Serie A che si confronterà nella giornata di oggi su vari temi tra cui il super-spezzatino con l'aumento degli slot per le partite e i diritti tv della Coppa Italia: Rai, Mediaset e Sky sono interessate e l'obiettivo della Rai è toccare quota 42 milioni, migliorando gli attuali 35. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nuovamente la Salernitana non sarà presente in attesa di novità in merito all'iscrizione al prossimo campionato.

