Calciomercato Lazio, ecco il terzino per Sarri: è il giorno di Hysaj

RASSEGNA STAMPA - Inizia il mese di luglio, apre ufficialmente il calciomercato. La Lazio già oggi può chiudere il primo acquisto dell'estate, un colpo espressamente richiesto da Maurizio Sarri. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei è in programma un contatto con l'entourage di Elseid Hysaj, fedelissimo del tecnico ex Napoli e Juventus. Insieme hanno lavorato a Empoli e poi sotto il Vesuvio, ora la coppia si riunirà alla Lazio. Il contratto sarà di 4 anni, forse con opzione per il quinto, e magari l'ufficialità arriverà nei prossimi giorni. Di partenza Hysaj sarà utilizzato a sinistra, ma gli sviluppi del mercato potrebbero dirottarlo anche dalla parte opposta visto che gioca indifferentemente su entrambe le fasce. L'albanese ha vinto il ballottaggio con Fabrizio Angileri, terzino sinistro del River Plate, per il quale la Lazio aveva effettuato un sondaggio: è una pista che potrebbe tornare calda in caso di cessione di Lazzari o Marusic.

