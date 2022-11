Serie A, pareggio a reti bianche tra Cremonese e Milan: ora Lazio e Atalanta...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Finisce in parità l'ultimo match di questa giornata di Serie A, la Cremonese in casa riesce a piazzare il colpo pareggiando 0-0 contro il Milan. I rossoneri hanno giocato un match ad alta intensità, provando più volte a trovare il gol del vantaggio ma, tra poca fortuna e un ottimo Carnesecchi, il risultato è rimasto invariato. Non tiene il passo del Napoli, quindi, la squadra di Pioli che sale a 30 punti e aumenta il gap di distanza contro il Napoli portandolo a 8 punti. Un pareggio che rappresenta un'occasione anche per Lazio e Atalanta che, contro Monza e Lecce, possono provare ad agganciare proprio il Milan. Terzo pareggio consecutivo, invece, per i grigiorossi di Alvini ora momentaneamente in diciottesima posizione, senza aver mai vinto nessuna partita.