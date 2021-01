Serie A, pareggio rocambolesco tra Roma e Inter: giallorossi in rete nel finale

Sfida al vertice tra Roma e Inter, che scendono in campo alle 12:30. Sfida in equilibrio, come da pronostico. Equilibrio che si spezza al minuto 17': Pellegrini aggancia un pallone al limite e riesce ad indirizzarlo nell'angolino, portando i giallorossi in vantaggio. L'Inter prova a riprendere ritmo per trovare il pareggio, che arriva però solo nella ripresa. Corner per i nerazzurri, finalizzato di testa da Skriniar. La Roma subisce il colpo, e al 64' si ritrova in svantaggio: azione travolgente di Hakimi, supera un paio di avversari e insacca in rete da fuori area. Gli uomini di Fonseca provano il tutto per tutto dopo essere stati ribaltati, e riescono a tornare sul pari al minuto 86': cross dentro raggiunto di testa da Mancini, palla nell'angolino basso dove Handanovic non può nulla. Al triplice fischio il risultato è fermo sul 2 a 2. L'Inter non riesce a tenere il passo del Milan, che ora è primo a + 3. La Roma rimane terza a quota 34 punti: il prossimo impegno dei giallorossi sarà il derby con la Lazio.