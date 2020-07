Serie A, pareggio tra Milan e Atalanta: la Lazio può agganciare i bergamaschi

Pareggio giusto tra Milan e Atalanta a San Siro. La sblocca Calhanoglu su punizione e pareggia Zapata in mischia dopo che Malinovskyi si era fatto ipnotizzare il rigore da Donnarumma. Le due squadre si dividono la posta in palio e aggiungono un punto in classifica. I rossoneri si portano a una sola lunghezza dalla Roma, impegnata nel weekend contro la Fiorentina. Consegue la striscia positiva e l’ottimo momento di forma dei ragazzi di Pioli. L’Atalanta sale a 75 punti a -5 dalla vetta. Domenica la Lazio avrà l’opportunità di agganciare la Dea in graduatoria de dovesse battere il Verona. L’Inter, in caso di vittoria con il Genoa, potrebbe addirittura superare i bergamaschi