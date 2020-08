Serie A, quando iniziano i ritiri delle squadre: Lazio ad Auronzo dal 23 agosto

La Serie A si è conclusa da poco ma le vacanze dei calciatori stanno già per finire. Le società stanno programmando l'inizio della prossima stagione e i rispettivi ritiri. I primi club, scrive la Gazzetta dello Sport, si ritroveranno a partire dal 17 agosto. Saranno Benevento, Hellas Verona, Sassuolo, Cagliari e Crotone le prime a tornare in campo tra il 17 e il 18 agosto. Il giorno dopo, il 19, toccherà al Torino di Marco Giampaolo mentre il 20 sarà il turno di Lazio e Udinese. I biancocelesti andranno come di consueto ad Auronzo di Cadore, dove si stabilizzeranno dal 23 del mese fino al 4/6 settembre. Fiorentina, Parma e Napoli si raduneranno tra il 22 e il 23 mentre il giorno dopo toccherà al Milan che si sposterà il 27 a Pinzolo. Chiudono Sampdoria (26 agosto) e Roma (27 agosto), con i giallorossi che rimarranno a Trigoria.

