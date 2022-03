Serie A, quante occasioni a costo zero: i migliori giocatori in scadenza a giugno

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pochi mesi per decidere il proprio futuro. Sono tantissimi i giocatori di Serie A in scadenza a giugno 2022 ancora in bilico tra un possibile rinnovo di contratto e una partenza a parametro zero. Il calciomercato estivo è dietro l’angolo e la possibilità di acquistare giocatori senza spendere un euro fa gola a tante società italiane e non solo. Non c’è più tempo per parti o accordi momentanei. Chi non rinnova va via lasciando a bocca asciutta il proprio club. Ma quali sono i calciatori della massima serie italiana che andranno in scadenza il prossimo 30 giugno?

MEZZA JUVENTUS - Il club bianconero rischia di perdere davvero tante pedine importanti. Paulo Dybala non rinnoverà e, a partire dal prossimo anno, inizierà un’avventura con una nuova maglia. Su di lui tante squadre di Liga e Premier League ma anche l’Inter di Marotta. Altre due perdite importanti potrebbero essere quelle di Bernardeschi, con il quale l’accordo tarda ad arrivare, e di Cuadrado con l’entourage del giocatore che continua ad avere contatti frequenti con la società. Da monitorare anche la situazione di De Sciglio e quella di Mattia Perin. L’ex portiere del Genoa può salutare a fine stagione e cercare una squadra che gli garantisca continuità e minutaggio.

LAZIO - Situazione delicata anche in casa biancoceleste. Sono ben otto i calciatori che rischiano di salutare la Capitale a zero. Strakosha, Luiz Felipe e Lucas Leiva sono praticamente certi dell’addio. Marusic dovrebbe prolungare e restare alla corte di Sarri. In scadenza anche Radu, Patric, che ha richieste dalla Spagna, e gli altri due portieri Reina e Adamonis.

LE ALTRE BIG - Tanti nomi illustri tra i calciatori delle top squadre di Serie A in scadenza. Spiccano quello di Ibrahimovic, Mertens, Mkhitaryan, Perisic e Kessié, che ha già svolto le visite mediche con il Barcellona. Ai saluti anche Alessio Romagnoli, sul quale c’è l’interesse forte della Lazio che punta a rinforzare il proprio pacchetto difensivo. Da segnalare anche i vari Ospina, D’Ambrosio, Juan Jesus, Malcuit, Vecino, Ranocchia, Ghoulam e Handanovic.

LE ALTRE - Tante occasioni di mercato anche tra le altre squadre di Serie sa che rischiano di perdere a zero diverse pedine importanti. Il Torino lascerà partire Belotti pronto per una nuova avventura probabilmente ancora in Italia. La Fiorentina deve fare i conti con le situazioni di Bonaventura, Saponara e Callejon. E poi ancora Djuricic (Sassuolo), Destro, Sturaro e Sirigu (Genoa), Yoshida e Quagliarella (Sampdoria), Lykogiannis (Cagliari), Stryger Larsen e Arslan (Udinese), De Silvestri (Bologna), Ribery, Perotti e Djuric (Salernitana), Ansaldi (Torino), Veloso e Bessa (Hellas Verona)