Serie A, Roma - Torino potrebbe costare caro ad Abisso: possibile primo stop stagionale

Gli errori commessi durante Roma - Torino non passeranno inosservati: nonostante la convocazione di Abisso per questa giornata (sarà il IV uomo durante Sassuolo - Milan, ndr), avvenuta preventivamente per la vicinanza dei turni, la punizione da parte del designatore Rizzoli potrebbe arrivare lo stesso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, durante il quattordicesimo turno di campionato potrebbe arrivare il primo stop stagionale per il fischietto di Palermo che si fatto notare negativamente per aver preso delle decisioni non corrette durante l'ultima partita del turno infrasettimanale tra giallorossi e granata.