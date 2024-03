Serie A senza eguali in Europa: solo in Italia niente partite a Pasqua

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Una novità assoluta in tutta Europa. La Serie A non scenderà in campo il giorno di Pasqua (31 marzo): il trentesimo turno sarà diviso tra sabato 30 e lunedì 1 aprile. Ci sarà quindi una vera e propria pausa tra le partite, come deciso dalla Lega e dalle emittenti tv. È una particolarità presente solamente in Italia: tutti gli altri maggiori campionati europei infatti disputeranno diverse gare anche e soprattutto di domenica. Questo vale per la Premier League, la Liga, la Bundesliga e la Ligue 1 come per il Belgio, l'Olanda, la Danimarca, il Portogallo e la Grecia. In sostanza, a Pasqua solo la Serie A va in ferie.