Serie A, si chiude la 22esima giornata: Milan, Napoli e Fiorentina in campo

La ventiduesima giornata si chiude oggi con tre posticipi assolutamente di livello che interessano la zona europea e non solo. Si parte alle 18:30 con il Milan di Stefano Pioli che proverà ad approfittare del pareggio dell'Inter di Simone Inzaghi. Attualmente i rossoneri sono secondi a -2 dai nerazzurri. Ibrahimovic e compagni ospitano lo Spezia a San Siro possono riprendersi la vetta solitaria della classifica. Ricordiamo che l'Inter deve recuperare la sfida con il Bologna. Proprio i rossoblù ospitano il Napoli al Dall'Ara. La squadra di Spalletti, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, è a caccia di continuità combattendo con infortuni e casi covid. A chiudere la giornata ci sarà il match tra Fiorentina e Genoa alle 20:45. I viola sono alle spalle della Lazio ma, rispetto ai biancocelesti, hanno due gare in meno. Curiosità per i liguri la cui panchina è stata affidata al momento a Konko.